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В Роскосмосе отказались оглашать итоги проверки в ЦНИИмаш

13:40
  • среда
  • 22 августа 2018

Специальная комиссия Роскосмоса завершила расследование в ЦНИИмаш, однако оглашать его итоги ведомство не намерено. Как подчеркнул глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, все выводы являются предметом рассмотрения организации.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что специальная комиссия ведомства завершила работу в ЦНИИмаш, сотрудника которого обвиняют в разглашении государственной тайны. Слова Рогозина приводит ТАСС.

"Все выводы будут связаны с тем, чтобы повысить эффективность института. Эти выводы являются предметом рассмотрения Роскосмоса, вряд ли мы готовы делиться ими. Расследование завершено", - заявил Рогозин.

19 июля  по обвинению в государственной измене был арестован 74-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Его подозревают в передаче секретных данных одной из стран НАТО. Свою вину Кудрявцев не признает. Как рассказал его сын, ученый изучал влияние турбулентности на движение ракет, однако у него был самый низкий уровень допуска к секретной информации.

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