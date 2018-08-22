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Ми-8 загорелся после жесткой посадки в Челябинской области

13:43
  • среда
  • 22 августа 2018

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Челябинской области и загорелся. Экипаж не пострадал. Причиной ЧП могла стать техническая неисправность вертолета.

В Челябинской области на аэродроме "Упрун" совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, об этом "Интерфаксу" сообщили в Минобороны России.

Вертолет выполнял плановый полет. При посадке он загорелся. Экипаж не пострадал и самостоятельно покинул борт.

На данный момент огонь потушен. Причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность. На месте ЧП работает комиссия командования Центрального военного округа.

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