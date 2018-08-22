Российская авиация уничтожила в Сирии почти 90 тысяч боевиков

За время операции России в Сирии правительственные войска вернули под свой контроль более 96% территории. Как рассказали в российском Минобороны, с 2015 года в результате ударов авиации и крылатых ракет уничтожено более 86 тысячи боевиков и 830 главарей террористов.

В результате ударов российской авиации в Сирии уничтожено более 86 тысячи боевиков и 830 главарей террористов. Об этом сообщили в Минобороны, передает TVC.RU. Кроме того, уничтожено более 121 тысячи объектов бандформирований.

В ведомстве рассказали, что в конце 2015 года под контролем правительственных войск находилось только 8% территории Сирии. В результате операции сирийской армии при поддержке ВКС России удалось вернуть под свой контроль более 96% территории.

"За время операции ВКС России выполнили 39 тысяч боевых вылетов. Во время активных фаз по освобождению ключевых городов - Пальмира, Алеппо, Дейр эз-Зор - интенсивность применения боевой авиации достигала более 100 самолето-вылетов. Корабли ВМФ России за время операции совершили 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей, 14 подлодок и 83 судна", - сообщили в Минобороны.

В ноябре 2016 года впервые в боевых условиях была задействована палубная авиация крейсера "Адмирал Кузнецов". За два месяца летчики выполнили 420 вылетов, в ходе которых уничтожили более 1250 объектов террористов.

Всего за время российской операции в Сирии боевой опыт получили 63 тысячи военных, в том числе 434 генерала. В боевых условиях опробован 231 образец современного и модернизированного оружия. Они показали высокую эффективность, отметили в Минобороны.