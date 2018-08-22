ФСИН отсудила у бывшего директора Реймера 2,2 миллиарда рублей

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск ФСИН к ее экс-главе Александру Реймеру о взыскании с него 2,2 миллиарда рублей. 14 июня Реймера приговорили к восьми годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей за аферу с электронными браслетами.

Иск Федеральной службы исполнения наказаний о взыскании 2,2 миллиарда рублей у ее бывшего главы Александра Реймера полностью удовлетворен Замоскворецким судом Москвы, передает РИА "Новости".

Отмечается, что в ходе процесса делегаты службы исполнения наказаний не представили подтверждений или расчетов, которые бы обосновывали требование взыскать именно такую сумму (2 миллиарда 248 миллионов 971 тысячу рублей), но суд в итоге все же признал ее справедливой.

14 июня Замоскворецкий суд приговорил Реймера к восьми годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей за аферу с электронными браслетами на 1,3 миллиарда рублей. Суд также лишил его звания генерал-полковника внутренней службы и наград.