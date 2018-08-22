Песков ничего не знает о падении российской ракеты в Баренцево море

В Кремле не располагают информацией о падении российской ракеты с ядерным двигателем в Баренцево море, о чем ранее сообщили американские СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков адресовал этот вопрос Минобороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией о падении в Баренцево море российской ракеты с ядерной установкой, сообщает "Интерфакс".

Ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на разведку сообщил, что российская ракета с ядерным двигателем упала в Баренцево море во время испытаний в ноябре 2017 года. Москва на данный момент якобы готовит операцию по ее возвращению.

"В отличие от американского телеканала я не располагаю такой информацией и рекомендую обратиться к нашим экспертам в этой области - министерству обороны", - прокомментировал ситуацию спикер Кремля.

В Госдуме и Совфеде также не подтвердили информацию о падении ракеты в конце 2017 года. В нижней палате парламента отметили, что появление подобной информации – это проявление недобросовестной борьбы за престиж американского оружия.