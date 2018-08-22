Главный архитектор Москвы предложил вернуть автомобили на Старый Арбат

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что Старый Арбат "немного длинноват" для пешеходной зоны, и поэтому ей "тяжеловато". Уход транспорта с пешеходной улицы является открытым вопросом, подчеркнул он.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов высказался за возвращение автомобилей на Старый Арбат. В эфире радиостанции "Говорит Москва" он отметил, что транспорт мог бы оживить улицу.

"Я допускаю, что Старый Арбат немного длинноват для пешеходной зоны. Улице тяжеловато, поэтому она там слегка маргинализируется", - заявил он.

Кузнецов считает вопрос ухода транспорта со Старого Арбата открытым. "То, что я говорю, необязательно отражает мысли всех членов команды Сергея Семеновича, но есть вещи неочевидные", - подчеркнул главный архитектор столицы.

По его мнению, на Старом Арбате возможно организовать корректное автомобильное движение на невысокой скорости со светофорами. "Кроме того, это дисциплинирует людей", - добавил Кузнецов.

Старый Арбат стал пешеходным в 1986 году.