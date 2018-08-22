В Кремле считают некорректными слова Болтона о "завязшей" в Сирии России

В Кремле заявили, что утверждать, будто Россия "завязла" где-то, в частности, в Сирии - некорректно. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Песков добавил, что американские военные тоже находятся в САР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание помощника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Россия якобы "завязла" в Сирии. Слова Пескова приводит ТАСС.

"Утверждать о том, что Россия где-то завязла - некорректно, тем более со стороны наших коллег из Вашингтона", - сказал пресс-секретарь, добавив, что на территории САР находятся и американские военные.

Ранее Болтон заявил, что Россия "не хочет завязнуть в Сирии" и ведет "фанатичную дипломатическую деятельность в Европе". Он добавил, что Вашингтон готов сотрудничать с другими странами по САР, но настаивает на уходе оттуда Ирана.