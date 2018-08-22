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Песков: России и США надо нащупывать точки соприкосновения

14:44
  • среда
  • 22 августа 2018

Владимир Путин в среду провёл в Сочи совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Одной из главных тем стали российско-американские отношения.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, необходимо искать и нащупывать точки соприкосновения в контактах между Россией и США.

"Что касается ожиданий: вопросов много, вопросы острые. Продолжается деградация двусторонних отношений, нужно нащупывать какие-то точки для взаимодействия. А также понять, имеются ли такие точки, есть ли это желание у наших визави", — приводит его слова РИА Новости.

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