Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарности и почётные грамоты спасателям. О героях глава города рассказал на своей странице в Twitter.

Мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter рассказал о спасателях, которым он вручил благодарности и почетные грамоты.

Вручил благодарности и почетные грамоты спасателям. Среди них Вячеслав Половинко, он был первым врачом в Московском авиационном центре. Создавал медико-спасательную службу, готовил бригады реаниматологов. За 10 лет врачи на санитарных вертолетах спасли больше пяти тысяч человек. pic.twitter.com/wZdlT8QcrD — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 августа 2018 г.