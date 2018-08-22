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Собянин вручил благодарности и почётные грамоты спасателям

15:03
  • среда
  • 22 августа 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарности и почётные грамоты спасателям. О героях глава города рассказал на своей странице в Twitter.

Мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter рассказал о спасателях, которым он вручил благодарности и почетные грамоты.

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