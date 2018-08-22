Песков назвал слова Лукашенко о варварстве России "шероховатостями"

Белоруссия является союзником России, а недавние резкие слова президента Александра Лукашенко - это "рабочие шероховатости". Об этом сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Переговоры двух лидеров пройдут в среду в Сочи после встречи российского лидера с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
Масштабы российско-белорусских отношений таковы, что они не могут обходиться без "шероховатостей". Но противоречия носят рабочий характер, и для их урегулирования происходят регулярные встречи глав двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя резкие высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко о России.
"Объем отношений во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут существовать без шероховатостей. Это рабочие шероховатости, которые урегулируются", - цитирует его "Интерфакс". Кроме того, Белоруссия является ближайшим союзником и торгово-экономическим союзником России, напомнил представитель Кремля.
Встреча лидеров России и Белоруссии пройдет в среду в Сочи после переговоров российского лидера с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Поздно вечером Путин и Лукашенко, как ожидается, посетят спортивное мероприятие.
10 августа белорусский лидер обвинил Россию в варварском поведении и недобросовестной конкуренции. По его мнению, россияне не выполняют обязательства по ЕАЭС.
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