Ниинистё выразил надежду на прогресс по разоружению России и США

В ходе переговоров с Владимиром Путиным президент Финляндии Саули Ниинистё выразил надежду на прогресс в процессе разоружения России и США. Он также добавил, что для Финляндии было "большой честью" стать местом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля.

В ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным президент Финляндии Саули Ниинистё выразил надежду на прогресс в процессе разоружения России и Соединенных Штатов. Его слова приводит ТАСС.

"Мы все надеемся на то, что результат вот этой встречи (саммита в Хельсинки 16 июля) будет хороший, и в том числе в части разоружения", - сказал Ниинистё, добавив, что для Финляндии было "большой честью" стать местом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Ниинистё прибыл в Сочи с рабочим визитом. Как сообщили в канцелярии финского главы, лидеры обсудят актуальные международные, региональные и двусторонние темы. После этого состоится совместная пресс-конференция. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин и Ниинистё также пообщаются в неформальной обстановке и совершат морскую прогулку.