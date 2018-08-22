Сестры Хачатурян согласились пройти проверку на полиграфе

Сестры Хачатурян, убившие своего отца, пройдут проверку на детекторе лжи. Кроме того, их адвокат настаивает на посмертной экспертизе главы семейства Михаила Хачатуряна.

Обвиняемые в убийстве отца сестры Хачатурян дали согласие на проверку на детекторе лжи, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, защита сестер настаивает на посмертной психолого-психиатрической экспертизе их отца. В ходе нее специалисты выяснят, в каком психическом состоянии находился Михаил Хачатурян перед смертью, были ли у него какие-либо отклонения.

"Это поможет следователям до конца разобраться в обстановке, которая царила в семье", - объяснил адвокат девушек.

Убийство произошло 27 июля на Алтуфьевском шоссе. В подъезде жилого дома было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. Следствие установило, что мужчину убили три его дочери - 17, 18 и 19 лет.

Девушки признали вину в ходе допроса и заявили, что отец долгое время их истязал. Между тем, соседи утверждали, что погибший производил впечатление психически неуравновешенного агрессивного человека.

20 августа Мосгорсуд признал арест сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, законным.