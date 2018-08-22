Защита Захарченко заявила отвод судье по делу о конфискации имущества

Защитники экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко заявили отвод судье Елене Кузнецовой по иску о пересмотре решения о конфискации у его семьи девяти миллиардов рублей и квартир. Это сделано в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.

Адвокаты экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко заявили отвод судье Елене Кузнецовой по иску о пересмотре решения о конфискации у его семьи девяти миллиардов рублей и квартир в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Заявляю отвод судье и секретарю", - сказал адвокат Александр Горбатенко.

Между тем, судья отказалась взять отвод на этом процессе.

При этом, как сообщает ТАСС, Никулинский суд Москвы привлек в качестве соответчика по иску судебного пристава столичного управления ФСИН.

В заявлении Захарченко в суд отмечается, что изъятые во время обыска деньги на момент рассмотрения иска Генпрокуратуры уже не были вещественным доказательством по уголовному делу о взятках. Он просит вынести определение о пересмотре принятых по делу судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.

Горбатенко подчеркнул, что в своем иске Генпрокуратура в качестве основания для обращения имущества в пользу государства ссылалась на уголовное дело полковника, но, по его словам, скрыла, что изъятые деньги больше не являются вещдоком.

Следствие установило, что в 2014 году Захарченко и его соучастник инициировали проверки ряда предприятий для последующего получения взятки. Предприниматель передал вымогателям 800 тысяч долларов. В 2015 году Захарченко вместе с соучастником потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов за общее покровительство. При помощи этой карты Захарченко сэкономил более трех миллионов рублей при оплате счетов.

Захарченко находится под стражей с 10 сентября 2016 года. Обвинения ему предъявлены по статьям о получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

Также в 2016 году Захарченко использовал служебное положение и воспрепятствовал расследованию. Он предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу.

В декабре 2017-го имущество семьи Захарченко на девять миллиардов рублей было обращено в доход государства. В августе защита экс-полковника МВД пожаловалась в Верховный суд на конфискацию девяти миллиардов рублей и квартир.