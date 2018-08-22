Путин и Лукашенко посетят турнир по боевому самбо

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетят международный турнир по профессиональному боевому самбо в среду после рабочей встречи в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи в Сочи посетят международный турнир по профессиональному боевому самбо, передает ТАСС.

"Нет, у него (президента Финляндии Саули Ниинистё) другой график", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли финский лидер присоединиться к Путину и Лукашенко.

В среду российский лидер проводит переговоры с президентом Финляндии, после этого у него запланирована встреча с Лукашенко. Турнир по самбо Путин посетит вечером после рабочих контактов.