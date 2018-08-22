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При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли трое детей

15:45
  • среда
  • 22 августа 2018

В частном доме в селе Нежинское Волгоградской области сгорел частный дом, при пожаре погибли трое детей - двое 2007-го и один 2006 года рождения. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В областном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили о пожаре в частном доме в селе Нежинское Волгоградской области, жертвами которого стали трое детей. Заявление ведомства цитирует ТАСС.

"При разборе завалов на месте ЧП обнаружены трое погибших - двое детей 2007 года рождения, один ребенок 2006 года рождения. Предположительно, это все мальчики", - рассказали в МЧС.

Согласно предварительной информации, матери погибших не было дома, когда произошло возгорание. При этом семья характеризуется как положительная, на учете в органах профилактики она не состояла. 

В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства произошедшего. Для определения причины возгорания задействованы сотрудники пожарной испытательной лаборатории. 

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