В Москве снесли первую пятиэтажку в рамках программы реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о технологии "умного сноса" пятиэтажек, которая применяется в программе реновации.

Материалы снесенных в ходе реновации пятиэтажек будут использованы для дальнейшего строительства. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

"Должен сказать, что ваш дом даром не пропадет, мы его аккуратно разбираем: стекло отдельно, дерево отдельно, пластик отдельно, металл отдельно, так что все эти материалы пойдут дальше в переработку и в конечное использование. Это так называемая технология "умной разборки" для того, чтобы не просто разрушить и на свалку вывезти, а чтобы использовать", - сказал он жителям пятиэтажки по адресу: улица Константина Федина, 5. Этот дом стал первой снесенной пятиэтажкой по программе реновации.

Мэр отметил, что частичка снесенного дома будет присутствовать в других домах или конструкциях, на других стройках.

Первые участники программы реновации переехали в многоквартирный дом по адресу: улица 5-я Парковая, дом 62Б. Ранее они проживали в домах 3 и 5 на улице Константина Федина.