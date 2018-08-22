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Путин обсудил с президентом Финляндии безопасность на севере Европы

16:39
  • среда
  • 22 августа 2018

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё провели переговоры в Сочи. Лидеры обсудили сотрудничество по укреплению стабильности и безопасности на севере Европы. Также темой разговора были, в частности, Сирия и Украина.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает инициативу Финляндии по повышению уровня безопасности полетов над Балтикой. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Россия поддерживает предложение президента Финляндии о повышении уровня безопасности полетов над Балтикой", - заявил он на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с коллегой из Финляндии Саули Ниинистё.

По его словам, во время беседы была выражена обоюдная заинтересованность в сотрудничестве по укреплению стабильности и безопасности на севере Европы.

Также лидеры обсудили вопросы урегулирования в Сирии и на юго-востоке Украины. "Но у нас еще будет возможность с господином президентом поговорить по этим проблемам поподробнее", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере.

Также Путин подчеркнул, что Россия вынуждена реагировать на продвижение инфраструктуры НАТО и появление элементов системы противоракетной обороны США вблизи своих границ.

"Конечно, мы должны смотреть, что там происходит, укреплять нашу инфраструктуру. Мы должны реагировать на то, что у наших границ, в непосредственной близости, появляются элементы американской системы противоракетной обороны", - приводит слова российского лидера ТАСС.

По его словам, эти системы ПРО США могут использоваться, в том числе, и для пусков ракет средней дальности.

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