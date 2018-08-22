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"Армия-2018": Минобороны заключило контракты на 130 млрд рублей

16:35
  • среда
  • 22 августа 2018

Министерство обороны России в ходе форума "Армия-2018" заключило 32 контракта на поставку вооружений. Их общая сумма превысила 130 миллиардов рублей.

Минобороны на форуме "Армия-2018" заключило 32 контракта на общую сумму более 130 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В частности, Министерство обороны подписало контракт с ОАК на поставку шести истребителей Миг-35 до 2023 года. Как пишет "Интерфакс", первые два самолета ВКС получат уже в этом году, еще четыре - в следующем. Кроме того, подписан договор с ПАО "Сухой" на поставку двух истребителей Су-57. Контракт рассчитан до 2020 года.

В Воздушно-десантные войска до 2020 года поступит 132 машины десанта БМБ-4М и 58 бронетранспортеров "Ракушка". Флот в течение следующих восьми лет получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракут".

Кроме того, Министерство обороны заказало разработку гиперзвукового беспилотника "Анчар-РВ". Стоимость контракта составила почти 1,4 миллиарда рублей. При этом сроки завершения работ не называются.

Форум "Армия-2018" проходит в Подмосковье с 21 по 26 августа.

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