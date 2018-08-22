Путин прокомментировал участие в свадьбе главы МИД Австрии

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что его визит в Австрию на свадьбу главы МИД страны носил исключительно частный характер. При этом, по словам главы государства, он успел поговорить о делах и с министром и австрийским канцлером.

Поездка Владимира Путина в Австрию носила исключительно частный характер. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление президента России по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.

Путин ездил в Австрию на свадьбу министра иностранных дел страны Карин Кнайсль. Тем не менее, по словам российского лидера, несмотря на праздник, ему удалось поговорить о делах с министром и с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

Президент отметил, что несмотря на высокое положение в обществе, гости свадьбы – люди открытые и жизнерадостные. Путин еще раз поблагодарил молодоженов за приглашение на церемонию. Глава государства также добавил, что супруг главы австрийского МИД "человек не чужой". Ранее он был спортсменом, дзюдоистом, а это, по словам президента, "всегда объединяет".

"Хотел бы отметить, что Австрийская Республика в целом играет очень позитивную роль, не только стремясь к развитию двусторонних отношений, но и позитивную роль в выстраивании диалога между Россией и Евросоюзом в целом", - сказал Путин.