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Путин назвал бессмысленными санкции в отношении России

17:05
  • среда
  • 22 августа 2018

Санкции являются контрпродуктивными и бессмысленными действиями, особенно в отношении такой страны, как Россия, заявил президент нашей страны Владимир Путин. По словам российского лидера, он надеется, что к США придет осознание бесперспективности такой политики, и Вашингтон начнет сотрудничать с Москвой.

Президент России Владимир Путин надеется, что осознание бесперспективности санкционной политики придет к США, и они начнут сотрудничать с Москвой. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия", - сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой в Сочи.

По его словам, дело не только в позиции президента США Дональда Трмпа, но и в позиции "так называемого истеблишмента".

Также российский лидер назвал полезной встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, информирует ТАСС. Она прошла в Хельсинки в июле.

Путин добавил, что "никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе можно будет разрешить все вопросы, которые до сих пор являлись спорными".

По его словам, президент США по спорным вопросам высказал свою позицию, а он свою.

Ранее президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё провели переговоры в Сочи. Лидеры обсудили сотрудничество по укреплению стабильности и безопасности на севере Европы. Также темой разговора были, в частности, Сирия и Украина.

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