Лавров ответил на выдвинутые Болтоном условия сотрудничества по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все иностранные силы, находящиеся в Сирии без приглашения, должны покинуть страну. Таким образом он прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Все иностранные войска, находящиеся в Сирии без приглашения, должны покинуть страну. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Должны быть выведены в конечном итоге все иностранные силы, которые там находятся без приглашения сирийского правительства", - передает его слова ТАСС.

Таким образом министр прокомментировал слова советника президента США Джона Болтона, заявившего, что Вашингтон готов сотрудничать с Москвой по Сирии в случае, если из САР будут выведены иранские войска.