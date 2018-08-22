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Лавров ответил на выдвинутые Болтоном условия сотрудничества по Сирии

17:38
  • среда
  • 22 августа 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все иностранные силы, находящиеся в Сирии без приглашения, должны покинуть страну. Таким образом он прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Все иностранные войска, находящиеся в Сирии без приглашения, должны покинуть страну. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

"Должны быть выведены в конечном итоге все иностранные силы, которые там находятся без приглашения сирийского правительства", - передает его слова ТАСС.

Таким образом министр прокомментировал слова советника президента США Джона Болтона, заявившего, что Вашингтон готов сотрудничать с Москвой по Сирии в случае, если из САР будут выведены иранские войска. 

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