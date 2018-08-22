ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Климкин: Украина находится в состоянии войны с Россией

17:47
  • среда
  • 22 августа 2018

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его страна якобы находится в состоянии войны с Россией. Он также сказал, что в настоящее время миллионы украинцев находятся в России.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его страна находится в состоянии войны с Россией. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала NewsOne, передает РИА Новости.

"Мы должны понять вообще реальность, и эта реальность заключается в том, что мы находимся в состоянии войны с Россией", — заявил министр в разговоре с журналистами.

Он также отметил, что в настоящее время миллионы украинцев находятся в России. По его словам, многие из них являются патриотами Украины.

Ранее украинская сторона неоднократно обвиняла Москву во вмешательстве в дела Украины. В Кремле это отрицают и называют подобные обвинения неприемлемыми.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что утверждения о якобы присутствии российских военных в Донбассе бездоказательны. 

Новости по теме
Глава МИД Украины Павел Климкин
Глава МИД Украины Павел Климкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение