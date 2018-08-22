Климкин: Украина находится в состоянии войны с Россией

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его страна якобы находится в состоянии войны с Россией. Он также сказал, что в настоящее время миллионы украинцев находятся в России.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его страна находится в состоянии войны с Россией. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала NewsOne, передает РИА Новости.

"Мы должны понять вообще реальность, и эта реальность заключается в том, что мы находимся в состоянии войны с Россией", — заявил министр в разговоре с журналистами.

Он также отметил, что в настоящее время миллионы украинцев находятся в России. По его словам, многие из них являются патриотами Украины.

Ранее украинская сторона неоднократно обвиняла Москву во вмешательстве в дела Украины. В Кремле это отрицают и называют подобные обвинения неприемлемыми.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что утверждения о якобы присутствии российских военных в Донбассе бездоказательны.