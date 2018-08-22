На Поклонной горе 1 сентября откроется медиагород

XVI Московский фестиваль прессы пройдет в столице 1 сентября. Гостей ждет медиагород с зонами, посвященными популярным рубрикам газет и журналов.

На Поклонной горе 1 сентября пройдет XVI Московский фестиваль прессы. Об этом сообщает TVC.RU.

В День знаний гостей встретит медиагород с тематическими зонами, посвященными популярным рубрикам газет и журналов. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, презентации, лекции и встречи с известными медийными персонами. Новшеством станет Digital-зона с VR-кинотеатром.

Московский фестиваль прессы проводится уже в шестнадцатый раз. Его главные цели — повышение интереса к журналистике и демонстрация современных технологий, которые используют в СМИ.