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На Поклонной горе 1 сентября откроется медиагород

17:42
  • среда
  • 22 августа 2018

XVI Московский фестиваль прессы пройдет в столице 1 сентября. Гостей ждет медиагород с зонами, посвященными популярным рубрикам газет и журналов.

На Поклонной горе 1 сентября пройдет XVI Московский фестиваль прессы. Об этом сообщает TVC.RU.

В День знаний гостей встретит медиагород с тематическими зонами, посвященными популярным рубрикам газет и журналов. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, презентации, лекции и встречи с известными медийными персонами. Новшеством станет Digital-зона с VR-кинотеатром. 

Московский фестиваль прессы проводится уже в шестнадцатый раз. Его главные цели — повышение интереса к журналистике и демонстрация современных технологий, которые используют в СМИ.

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