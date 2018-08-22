Супруга главреда "МК" Гусева попросила суд выселить его из дома

Супруга главреда и владельца "Московского комсомольца" Павла Гусева Евгения Ефимова попросила суд выселить его из дома в центре Москвы. Ранее она подала в суд иск о выселении и разделе совместно нажитого имущества.

Жена главного редактора и владельца газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева Евгения Ефимова попросила суд выселить его из дома в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник из окружения семьи.

"В семье неоднократно происходили скандалы и конфликты, в связи с которыми Евгения Ефимова испытывала нравственные страдания. Из-за этого женщина просит суд выселить Павла Гусева из их дома", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время супруги проживают в доме в Малом Козихинском переулке.

Ранее стало известно, что Ефимова подала в суд иск о выселении и разделе совместно нажитого имущества.

По словам адвоката Александра Добровинского, который представляет интересы Ефимовой, супруги пытались решить вопрос о разделе имущества во внесудебном порядке. Однако договориться не смогли.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что совместно нажитым имуществом стали: квартира, 11 нежилых помещений в Москве, два жилых дома в Подмосковье, 15 земельных участков в Московской области.

Все недвижимое имущество зарегистрировано на Павла Гусева. Оно оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Также имуществом считаются доли и акции в уставных капиталах ряда хозяйственных обществ, принадлежащих Гусеву. Среди них: акции ЗАО "Редакция газеты Московский комсомолец", ЗАО "Издательский дом МК", доли в компании "Фрегат" и ООО "МК.Медиа-сервис".

Источник из окружения семьи Гусева сказал, что Ефимова не участвует в делах обществ, сведений о реальной стоимости бизнеса у нее нет. Однако стоимость активов она оценивает более чем в 30 миллиардов рублей.

Теперь Ефимова требует признать за ней право собственности на пять нежилых помещений, квартиру, а также 11 земельных участков. А еще она просит суд признать право собственности на доли и акции ЗАО "Редакция газеты Московский комсомолец", ЗАО "Издательский дом МК", "Фрегат" и ООО "МК.Медиа-сервис", ООО "Рекламно-информационное агентство "О"Кей" за Гусевым. При этом, она требует выплатить ей денежную компенсацию в размере половины стоимости принадлежащих супругу долей и акций в спорных хозяйственных обществах, а также половину денежных средств, находящихся на банковских счетах Гусева.