На Украине не исключили региональных восстаний после выборов

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что не исключает восстаний в ряде регионов страны по итогам выборов президента в 2019 году.

В ряде регионов Украины после выборов президента в 2019 году могут начаться восстания. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туку.

"Я могу спрогнозировать наихудший, с моей точки зрения, сценарий, это когда на следующий день после оглашения победителя один, два, три областных совета, не важно, в каком регионе, выскажут свою точку зрения: мол, мы не считаем его победителем. И с этого могут начаться крайне негативные действия, которые будут поддержаны "нашими друзьями за поребриком", - заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

Выборы президента Украины запланированы на март 2019 года. Осенью того же года состоятся парламентские выборы.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года состоятся парламентские выборы.