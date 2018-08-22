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На Украине не исключили региональных восстаний после выборов

18:36
  • среда
  • 22 августа 2018

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что не исключает восстаний в ряде регионов страны по итогам выборов президента в 2019 году.

В ряде регионов Украины после выборов президента в 2019 году могут начаться восстания. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туку. 

"Я могу спрогнозировать наихудший, с моей точки зрения, сценарий, это когда на следующий день после оглашения победителя один, два, три областных совета, не важно, в каком регионе, выскажут свою точку зрения: мол, мы не считаем его победителем. И с этого могут начаться крайне негативные действия, которые будут поддержаны "нашими друзьями за поребриком", - заявил он в эфире телеканала "112 Украина". 

Выборы президента Украины запланированы на март 2019 года. Осенью того же года состоятся парламентские выборы. 

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года состоятся парламентские выборы.

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