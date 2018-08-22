Первую отселенную по программе реновации пятиэтажку снесли в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в Северном Измайлове осмотрел ход работ по сносу первой пятиэтажки по программе реновации. Хрущёвки демонтируют по новым стандартам. Все составляющие разбирают отдельно - дерево, стекло, металл и пластик. Дальше все это отправляют на переработку.

Глядя на опустевшие стены, Людмила Сальникова с ходу указывает на окна прежней квартиры. Там, в малогабаритной "однушке" на улице Константина Федина прожила 34 года, закончила институт, вырастила сына. Вспоминает, как ее семья с иронией относилась к тесноте, сообщает "ТВ Центр".

"Кухня маленькая, 5,2 метра. Кухня, как говорят, "удобная" - все под рукой. Тут и раковина, тут же холодильник. Действительно, не повернешься", - рассказывает женщина.

Построенную в 1961 году "блочную" пятиэтажку начали расселять в феврале этого года. А уже 1 августа рабочие стали готовить дом к сносу: демонтировали оставшуюся сантехнику, двери, проводку. Наконец, 22 августа дали "зеленый свет" спецтехнике. Перед началом сноса первого здания в рамках программы реновации с жителями пообщался Сергей Собянин.

"Должен сказать, что дом даром не пропадёт — мы его, как видите, аккуратно разбираем: стекло отдельно, дерево отдельно, пластик отдельно, кирпич отдельно, металл отдельно. Так что все эти материалы пойдут дальше в переработку и на вторичное использование. Так что частичка дома, будет где-то в других домах, в других стройках дорогах, конструкциях", - рассказал Сергей Собянин.

Демонтаж и утилизация дома проходит по технологии "умного сноса", в его основе безопасность, экологичность, а также максимальная переработка отходов. Стены не разрушают ударами, разрезают и дробят ножницами экскаватора внутрь здания. Параллельно работает гидропушка, подающая воду в определенную точку.

Водная завеса защищает жителей соседних домов от строительной пыли. Кроме того, установлены шумопоглащающие экраны. Демонтировать дом должны в течение 15 дней – время проведения работ строго регламентировано.

За тем, как меняется облик района, первые участники программы реновации могут следить в режиме реального времени прямо из окон своих квартир. 80 семей въехали в соседнюю новостройку на 5-й Парковой улице, всего в 200 метрах от старого дома. Сергей Собянин поинтересовался, был ли сложным переезд, какие возникали вопросы.

В новом доме Маргариту Мешкову радует буквально каждая деталь: от просторные комнаты в полтора раза больше прежних, широкие, окна, светлый дизайн.

"У нас народ сразу стал светлую мебель покупать, пойдемте, покажу. Вот так вот! Беленькая, так нравится мне", - говорит она.

Следующий в очереди на снос соседний дом — по адресу улица Константина Федина, 3. Двери в подъезд сейчас на замке, но подготовительные работы внутри уже начались. Так называемый поэлементный разбор: рабочие демонтируют окна, рамы, конструкции балконов.

В районе Северное Измайлово в программу реновации попали 179 домов. Во всех административных округах столицы ведется строительство 33 "стартовых" домов, на стадии проектировании – еще 140 жилых зданий. В новые квартиры переехали уже 373 семьи.

Егор Киселев, "ТВ Центр".