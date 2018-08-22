Задержанный в Германии россиянин знал исполнителя теракта в Берлине

Гражданин России задержан в Берлине по подозрению в подготовке преступления с применением взрывчатки. По данным немецкой прессы, подозреваемый является уроженцем Чечни. Кроме того, следствие считает, что задержанный был знаком с устроителем теракта в Берлине в 2016 году. Тогда погибли 12 человек.

Гражданин России задержан в Берлине по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Германии. Наше посольство уточняет информацию о подозреваемом, передает "ТВ Центр".

Правоохранительные органы провели обыск в берлинской квартире задержанного. Следователи называют только его имя - Магомед-Али. Фамилия 31-летнего россиянина не раскрывается. Немецкая пресса пишет, что он уроженец Чечни, но в прокуратуре это не подтверждают.

Задержание проводили спецподразделения полиции. Силовики считают, что подозреваемый имел радикальные исламистские убеждения и готовился взорвать самодельную бомбу на территории Германии. Решение о мере пресечения гражданину России будет принято в четверг.

У следствия есть данные, что он сотрудничал с ранее арестованным во Франции Клеманом Б., которого также обвинили в подготовке теракта. И оба они общались с выходцем из Туниса Анисом Амри, который устроил теракт на рождественской ярмарке в Берлине в декабре 2016 года.