Путин назвал бессмысленными новые санкции США

Бессмысленными назвал новые антироссийские санкции Владимир Путин. Президент надеется, что осознание бесперспективности подобной политики когда-нибудь придет к американским правящим кругам.

Владимир Путин считает свою недавнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом полезной, а нынешнюю санкционную политику Вашингтона в отношении России бесполезной и бесперспективной. Об этом российский президент заявил в Сочи, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё, передает "ТВ Центр".

"Что касается нашей встречи с президентом Трампом, то я оцениваю ее положительно. И считаю, что она была полезной. Никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе мы сможем разрешить все вопросы, которые до сих пор являлись спорными. Президент Трамп высказал свою позицию по этим проблемам, я свою. Но обмен мнениями, прямой разговор всегда очень полезен. Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные. Особенно в отношении такой страны, как Россия. И дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле этого слова. Надеюсь, осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь придет к нашим американским партнерам и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме", - сказал Владимир Путин.

Главной же темой совместной пресс-конференции двух президентов стало российско-финляндское сотрудничество. Как подчеркнул Владимир Путин, отношения Москвы и Хельсинки традиционно носят добрососедский и взаимовыгодный характер. Прежде всего, это касается торгово-экономических связей. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 37% и достиг почти 12,5 миллиардов долларов, а в первом полугодии этого года увеличился ещё на 27%.

Российский президент отметил, что деловые контакты с партнёрами в нашей стране поддерживают более 7 тысяч предприятий Финляндии. Владимир Путин и Саули Ниинистё высказались за расширение сотрудничества в экологической сфере, один из примеров которого - участие Финляндии в программе реабилитации полигона опасных отходов "Красный Бор" под Санкт-Петербургом. По словам лидеров двух стран, в ходе нынешней встречи они также обсудили ряд международных проблем, в частности, урегулирование в Сирии и на юго-востоке Украины.