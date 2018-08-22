В центре Киева заглох и задымился танк

Танк сломался в центре Киева. Он направлялся на репетицию парада. Очевидцы сообщили, что боевая машина стояла на улице около двух часов и периодически дымилась. С места происшествия ее эвакуировал тягач.

В центре Киева произошло ДТП с участием военной техники. Один из танков заглох посреди дороги на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола, передает сайт "112 Украина".

Очевидцы сообщили, что танк стоял посреди улицы около двух часов. Периодически он дымился. Позже его с места происшествия забрал тягач КрАЗ.

Танк направлялся на последнюю репетицию военного парада, который состоится 24 августа в Киеве.

Ранее, 18 августа, во время первой репетиции парада зенитная установка "Бук" врезалась в здание бизнес-центра на Подоле в украинской столице.