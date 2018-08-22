Цена на бензин минимально зависит от внешних и внутренних факторов

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака сообщил, что угроза влияния внешних и внутренних факторов на цены на бензин минимальна.

Внешние и внутренние факторы маловероятно повлияют на цены на бензин. Об этом сообщил ТАСС представитель вице-премьера Дмитрия Козака по итогам совещания с участием представителей профильных министерств и ведомств.

Он отметил, что на совещании обсуждалась ситуация на рынке топлива. Согласно докладам Федеральной антимонопольной службы и Минэнерго, маржа независимых заправочных станций держится на приемлемом уровне.

"Несмотря на меняющуюся внешнюю макроэкономическую конъюнктуру и выбытие ряда НПЗ на ремонты, угроза давления этих факторов на розничные цены в настоящее время минимальна", - сказал представитель вице-премьера.