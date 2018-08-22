В Минобороны: беженцы должны знать об усилиях Сирии для их возвращения

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в ближайшее время планирует провести ряд встреч с представителями Сирии, Ливана и Иордании по вопросам возвращения сирийских граждан на родину, заявили в Минобороны России.

Как сообщил "ТВ Центр" со ссылкой на представителя Минобороны России Михаила Мизинцева, открытость и эффективность работы правительства арабской республики приносит положительные результаты, меняется отношение мирового сообщества к этой проблеме. О готовности принять активное участие в работе по возвращению сирийских граждан выразили ряд международных организаций. Мизинцев особо отметил темпы восстановления инфраструктуры Сирии. Сейчас в стране почти в ста населенных пунктах ведется ремонт сотен социальных учреждений и жилых домов.

"Положительные результаты реализации планов по возвращению сирийских беженцев на родину в значительной степени обусловлены эффективностью и высокими темпами восстановления гражданской инфраструктуры Сирии. За прошедшую неделю восстановлены 94 жилых дома, введены в эксплуатацию детский сад, школа, хлебопекарня и электроподстанция. Приоритетной задачей является доведение до подавляющего большинства сирийских граждан, находящихся на территории других государств, объективной информации о принимаемых сирийским правительством мерах для их скорейшего возвращения", - пояснил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.