Кандидаты в мэры Москвы продолжают агитационные встречи с избирателями

До выборов мэра Москвы осталось чуть больше двух недель. В избирательной кампании участвуют пятеро кандидатов. Сейчас продолжается активная фаза агитации, претенденты на пост главы города проводят встречи с избирателями. Москвичи поднимают самые разные темы – от благоустройства городского пространства до экологической обстановки в столице.

Нелегкое это дело – быть волонтером, признался Владимир Машков. На мастер-классе народного артиста речь зашла не только о творчестве, отметил "ТВ Центр". О любимом городе тоже. Вопрос из зала: мог бы, в теории, актёр работать градоначальником? Ответ: нет, слишком ответственно, нужен другой масштаб мышления, который у нынешнего мэра, по мнению Машкова, есть.

"Произошла эволюция! И она будет происходить – Москва красива, прекрасна – с изменением самого пространства Москвы, которое стало зеленым ярким светлым доступным для пешеходов и велосипедистов", - заявил народный артист России, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

Наказы москвичей в общественной приёмной принимал в среду и Алексей Комиссаров, член избирательного штаба самовыдвиженца Собянина. К этому моменту поступило уже 3,5 тысячи обращений.

"Вопросы касались и благоустройства территории около дома, возведения детских площадок, социальной справедливости. Вопросов было достаточно много, но все те, кто приходили со своими проблемами, отмечали, что за последние годы Москва преобразилась, стала гораздо более удобной и комфортной для жизни", - рассказал проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Алексей Комиссаров.

С жителями района Отрадное встретился кандидат в мэры от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов. Ему показали старый кинотеатр "Байконур", который собираются реконструировать. Горожане только "за", но есть у них и пожелания.

"Да, он может быть реконструирован, да, может быть, он морально где-то устарел, нужно его обновить и вдохнуть в него новую жизнь. Хорошо! Но только пусть это будет не торговый центр", - отметил Свиридов.

Какой хотят видеть Москву столичные бизнесмены, выяснял Михаил Балакин. Говорили о сносе незаконного самостроя в городе. Кандидат от партии "Союз Горожан" заявил, что его позиция по этому вопросу конструктивная.

"Есть такие вещи, где попадали те или иные павильоны, построенные на коммуникациях. Зачастую без разрешения ну и так далее. Действительно, наверное, что-то там надо было убирать, может быть, не все", - заявил Балакин.

Доверенные лица другого кандидата – от КПРФ – Вадима Кумина на Севере Москвы провели митинг-встречу. Рассуждали о многовековой истории столицы и о том, что им хотелось бы изменить. А претендент на пост мэра от ЛДПР Михаил Дегтярёв вместе с лидером партии Владимиром Жириновским побывал на другом митинге – в честь Дня российского государственного флага – в парке Сокольники. Говорил об экологических проблемах города.

"Я хотел бы, чтобы московские власти открывали больше скверов, больше парков, приводили в порядок зеленые зоны, потому что в Москве очень мало зеленых зон", - отметил Дегтярев.

Детально ознакомиться с программами кандидатов в мэры Москвы можно на их сайтах. Выборы пройдут 9 сентября. Москвичи впервые в истории смогут проголосовать на так называемых "дачных" избирательных участках. Их откроют в соседних регионах – в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях.

Ольга Оксенич, Евгений Рыбин и Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр"