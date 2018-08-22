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Путин обсудил российско-американские отношения с членами Совбеза России

20:15
  • среда
  • 22 августа 2018

Международной повестке дня было посвящено совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.

Как сообщил "ТВ Центр" со ссылкой на пресс-службу Кремля, на совещании рассматривалось нынешнее состояние российско-американских отношений в контексте предстоящей 23 августа в Женеве встречи секретаря Совбеза России Николая Патрушева с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Сирии. Обсуждалась и социально-экономическая ситуация в стране.

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Совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Совещание с постоянными членами Совета Безопасности
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