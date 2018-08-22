Курц рассказал об отношении к приезду Путина на свадьбу главы МИД Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что внешняя и внутренняя политика республики не поменяются несмотря на участие президента России Владимира Путина в свадьбе главы австрийского МИД Карин Кнайсль.

Приезд президента России Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль не повлиял на внешнюю или внутреннюю политику республики. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, передает ТАСС.

"Я воспользовался его визитом для того, чтобы обсудить актуальные темы, например, отношения между Россией и ЕС. Что касается нашей позиции в Европе, свадьба ее не поменяла. Наши внешнеполитические отношения с Россией понятны, наше позиционирование внутри Европейского союза также понятно", - подчеркнул Курц после заседания Совета министров.

Между тем, министр транспорта Австрии Норберт Хофер заявил, что республика многим обязана и США, и России, однако она остается нейтральной страной и должна быть посредником.

Министр обороны республики Марио Кунасек, отметил, что визит Путина в Штирию (федеральная земля на юго-востоке Австрии, где проходила свадьба) стал для местных жителей "грандиозным днем" и принес многое региону.

Ранее свое участие в свадьбе Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера прокомментировал сам Владимир Путин. Он подчеркнул, что его визит в Австрию носил исключительно частный характер. При этом, по словам главы государства, он успел поговорить о делах и с министром и австрийским канцлером.

"Хотел бы отметить, что Австрийская Республика в целом играет очень позитивную роль, не только стремясь к развитию двусторонних отношений, но и позитивную роль в выстраивании диалога между Россией и Евросоюзом в целом", - сказал Путин после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё.