На Эльбрусе альпинист погиб от удара молнии

Альпинист из Брянска погиб от удара молнии на Эльбрусе. Ранее стало известно о двух пострадавших.

На Эльбрусе от удара молнии погиб альпинист из Брянска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

"Сегодня от удара молнии на склоне Эльбруса погиб житель Брянска 1986 года рождения", - рассказал представитель отряда.

Ранее стало известно о двух альпинистах, которые пострадали от удара молнии на склонах Эльбруса на высоте около 4,3 тысячи метров над уровнем моря. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь.