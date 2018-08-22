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На Эльбрусе альпинист погиб от удара молнии

20:47
  • среда
  • 22 августа 2018

Альпинист из Брянска погиб от удара молнии на Эльбрусе. Ранее стало известно о двух пострадавших.

На Эльбрусе от удара молнии погиб альпинист из Брянска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

"Сегодня от удара молнии на склоне Эльбруса погиб житель Брянска 1986 года рождения", - рассказал представитель отряда. 

Ранее стало известно о двух альпинистах, которые пострадали от удара молнии на склонах Эльбруса на высоте около 4,3 тысячи метров над уровнем моря. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь.

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