В Швейцарии заморозили активы россиян на сумму $5 млрд

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил активы, связанные с Россией на сумму около пяти миллиардов долларов. Решение принято в связи с антироссийскими санкциями США.

В Швейцарии подразделение по управлению активами Credit Suisse заморозило активы на сумму 5,1 миллиарда франков (пять миллиардов долларов), связанные с Россией. Решение принято на фоне введенных США против Москвы санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на квартальную отчетность швейцарского банка, в которой говорится о том, что рост активов под управлением был частично нивелирован "структурными последствиями, в первую очередь отражающими влияние санкций США, связанных с Россией".

Представитель банка заявил, что Credit Suisse работает с международными регуляторами везде, где у него есть бизнес с целью обеспечить соблюдение санкций, в том числе тех, что связаны с Россией.

Агентство Reuters отмечает, что из-за нейтрального статуса Швейцарии американские санкции против России не действуют на ее территории. Тем не менее, из-за того, что банки в этой стране очень зависимы от американского доллара, они должны следовать политике Вашингтона.