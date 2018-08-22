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Путин предложил Лукашенко с глазу на глаз обсудить важные вопросы

21:14
  • среда
  • 22 августа 2018

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко выразил радость в связи с возможностью с глазу на глаз обсудить важные вопросы двусторонней и международной повестки.

Президенты России и Белоруссии с глазу на глаз обсудят важные вопросы международной и двусторонней повестки. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление Владимира Путина в ходе встречи с Александром Лукашенко.

"Рад вас видеть, у нас будет спортивная программа. Рад возможности воспользоваться этим и поговорить совсем с глазу на глаз, что называется, по вопросам, которые относятся к двусторонним и к нашим проблемам международного характера. Имею в виду объединения, где мы с вами работаем совместно. Ну и международные вопросы более широкого плана", - сказал он.

Российский лидер отметил регулярность встреч с белорусским коллегой и подчеркнул, что каждая из них важна и имеет значение. 

"Я очень рад вас видеть", - сказал Путин Лукашенко. 

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии вместе посетят международный турнир по профессиональному боевому самбо в среду после рабочей встречи в Сочи.

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