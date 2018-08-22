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Родственница Скрипаля не исключила смерти экс-сотрудника ГРУ

21:42
  • среда
  • 22 августа 2018

Отравленный в британском Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль мог умереть, отметила его племянница Виктория. Так она прокомментировала отсутствие информации о состоянии ее родственника в СМИ.

Племянница отравленного в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория прокомментировала отсутствие информации о состоянии ее дяди в настоящее время. По ее мнению, с ним могло произойти все, что угодно, включая смерть. Об этом она рассказала в интервью "Московскому комсомольцу".

Виктория Скрипаль отметила, что "либо его нет в живых, либо он в таком состоянии, что вообще показывать нечего".

По ее словам, ситуация похожа на ту, что была с отравлением Александра Литвиненко. "Демонстрация бы состоялась, если бы было что демонстрировать", - сказала она.

При этом она подчеркнула, что многие журналисты пытались проникнуть в госпиталь в Солсбери и найти Сергея Скрипаля там, или добыть информацию о его самочувствии. Однако сотрудники лечебного учреждения, по словам Виктории Скрипаль, настолько напуганы, что отказываются разговаривать.

4 марта 2018 года бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению в Солсбери. Власти Великобритании заявили, что их отравили с помощью нервно-паралитического вещества класса "Новичок". Оно якобы было произведено на территории России. Москва категорически отвергает эти обвинения, напоминая, что все свои запасы химического оружия России уничтожила под контролем ОЗХО.

Позднее Госдеп США объявил о введении санкций против России из-за якобы использования химического оружия в Солсбери. Ограничительные меры вступят в силу 22 августа.

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