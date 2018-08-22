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В Сирии сбили три беспилотника боевиков

22:12
  • среда
  • 22 августа 2018

Военнослужащие Сирии 21 августа сбили три беспилотника, которые приближались к позициям правительственных сил на юге Идлиба с территории, подконтрольной боевикам.

На юге сирийской провинции Идлиб уничтожены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые были запущены с подконтрольной боевикам территории. Об этом рассказал глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков, передает ТАСС.

По его словам, это произошло 21 августа. Военнослужащие ВС Сирии заметили три БПЛА в ударном оснащении, которые приближались к позициям правительственных войск у западной окраины населенного пункта Абу-Дали на юге провинции Идлиб.

В результате огнем зенитной установки ЗУ-23 и стрелкового оружия все три беспилотника были уничтожены. "Сирийские военнослужащие не пострадали", - сообщил он.

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