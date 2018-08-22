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Сериал "Теория большого взрыва" завершится после 12 сезона

22:57
  • среда
  • 22 августа 2018

Создатели телесериала "Теория Большого взрыва" объявили, что он завершится после 12 сезона, который выйдет в 2019 году. Они пообещали, что попытаются сделать концовку истории эпичной.

Популярный телесериал "Теория Большого взрыва" завершится после 12 сезона. Об этом объявили его создатели на официальной странице сериала в Instagram.

В совместном заявлении компаний Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Productions говорится, что они всегда будут благодарны поклонникам сериала за их поддержку.

Также они пообещали, что попытаются сделать концовку последнего сезона, который выйдет в 2019 году, эпичной.

"Теория Большого взрыва" транслируется на телеканале CBS 12 сезонов. В 2011 году сериал завоевал премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль (Шелдон Купер). Ее исполнил Джим Парсонс. Также он несколько раз получил премию Эмми в номинации "Лучший комедийный актер".

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