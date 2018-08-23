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Парламент Чехии признал события 1968 года вторжением и оккупацией

07:05
  • четверг
  • 23 августа 2018

Чешский парламент признал нарушением международного права, вторжением и оккупацией ввод войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года. В голосовании участвовали 145 из 156 депутатов, "против" резолюции не высказался ни один.

Ввод войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года признан парламентом Чехии в соответствующей резолюции нарушением международного права, вторжением и оккупацией. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на České noviny.

Как заявил инициатор голосования, лидер фракции Христианско-демократического союза Ян Бартошек, документ должен стать посланием для общественности и других государств, "в том числе России".

В голосовании участвовали 145 из 156 депутатов, "против" не высказался ни один. 

21 августа 1968 года полумиллионная группировка войск стран Варшавского договора вошла на территорию Чехословакии. Большинство в этой группировке составили советские военные. В течение суток она установила контроль над ключевыми пунктами в стране. В результате погибли 108 граждан Чехословакии. При этом боевые действия практически не велись, имели место лишь отдельные случаи нападения местных жителей на военных.

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