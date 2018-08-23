Кадыров: команда напасть на полицейских поступила из-за рубежа

Команда напасть на сотрудников полиции в Чечне поступила из-за рубежа по социальным сетям, заявил Рамзан Кадыров. Он добавил, что вербовщики своими действиями намеревались "вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападения на сотрудников правоохранительных органов в республике были совершены по приказу через социальные сети из-за рубежа. Его слова приводит "Газета.ру".

"Уже нет никаких сомнений в том, что команда напасть на сотрудников полиции поступила из-за рубежа по соцсетям. Это настоящий заговор не просто против тех, кто стоит на страже правопорядка, а против всего чеченского народа", - написал Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".

Он также добавил, что вербовщики своими действиями намеревались "вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам". При этом Кадыров обратил внимание на личную ответственность родителей, которые не уследили за своими детьми.

20 августа около 10:30 двое вооруженных ножами мужчин попытались проникнуть через контрольно-пропускной пункт на территорию Шалинского отдела внутренних дел. Они нанесли ранения двум полицейским, после чего были нейтрализованы. Примерно в то же время в селе Мескер-Юрт к полицейскому посту подошел молодой человек с рюкзаком и совершил самоподрыв. Никто из сотрудников полиции и гражданских лиц не пострадал.

Вместе с тем при въезде в Грозный водитель автомобиля Mercedes попытался совершить наезд на сотрудника ДПС. После этого, уходя от преследования, водитель в центре Грозного совершил умышленный наезд на двоих сотрудников ДПС. Полицейские открыли огонь и ликвидировали злоумышленника.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Позднее Следственный комитет сообщил об установлении личностей двоих нападавших. Отмечалось, что самому младшему было 11 лет, старшему – неполные 17.