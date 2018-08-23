Порошенко пообещал сделать украинскую армию сильнейшей в Европе

Петр Порошенко заявил, что армия Украины станет сильнейшей в Европе. Он добавил, что "украинцы знают, за что воюют", отметив при этом, что Москва "не сможет остановить евроатлантическую интеграцию" его страны.

На форуме ветеранов в Киеве президент Украины Петр Порошенко заявил, что армия его страны станет сильнейшей в Европе. Слова главы государства приводят "Известия".

"Впереди еще очень много работы, и точно легко не будет никому. Ничего этого я обещать не буду, но наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют", - сказал президент.

Он также добавил, что весь сектор безопасности страны полностью перестраивается под стандарты НАТО. При этом Порошенко подчеркнул "ключевой месседж для России", объявив, что Москва "не сможет остановить евроатлантическую интеграцию" Украины.

Ранее Порошенко заявил, что "ключ от мира" в его стране "находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе, а в Кремле". Глава государства добавил, что для Украины неприемлемы "российские кабальные условия".

9 августа украинский лидер сообщил о намерении "остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма". В связи с этим он поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН.