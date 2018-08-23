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Габрелянов покинул пост гендиректора холдинга News Media

07:52
  • четверг
  • 23 августа 2018

Руководивший с 2001 года холдингом News Media Арам Габрелянов покинул пост генерального директора. Должность занял его заместитель Анатолий Сулейманов, руководить Life теперь будет Александр Потапов.

Арам Габрелянов покинул пост генерального директора News Media, должность занял его заместитель Анатолий Сулейманов. Об этом пишет RNS.

"Арам Ашотович предупредил заранее, что уходит с поста гендиректора. Пост гендиректора предложили мне, пост руководителя Life - Александру Потапову, - рассказал "Коммерсанту" Сулейманов.

Сам Габрелянов пока не дал комментариев по ситуации. Он руководил News Media с 2001 года. В холдинг в разное время входили такие издания, как "Твой день", "Известия", "Жизнь", Bubble, LifeNews и "Русская служба новостей". 

Вместе с тем с осени главный проект News Media - а именно Life - перестанет работать в прежнем формате. Издание откажется от лицензии СМИ и превратится в открытую платформу с предварительной модерацией и авторскими гонорарами, пропорциональными популярности каждого отдельного материала.

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