В России появится центр анализа распространения новых наркотиков

Для предотвращения наркоэпидемий в России создадут новый центр токсикологии и прогнозирования. Его специалисты будут заниматься анализом данных о наркотических и психоактивных веществах, замеченных в незаконном обороте по всему миру. Основные исследования будут проходить в Центральной химико-токсикологической лаборатории Сеченовского университета.

В России создадут новый центр токсикологии и прогнозирования, который в целях предотвращения наркоэпидемий в стране будет заниматься анализом данных о наркотических и психоактивных веществах, замеченных в незаконном обороте по всему миру. Об этом пишут "Известия".

Специалисты будут синтезировать возможные новые соединения, что позволит тщательно изучить их воздействие и разработать способы борьбы с ними. При этом с помощью специальных программ ученые будут отбирать связанные с наркотическими средствами научные статьи и затем изучать публикации о том, какие из них были обнаружены в незаконном обороте.

Отмечается, что аналитики центра намерены сотрудничать с правоохранительными органами. Полицейские будут передавать экспертам изъятые психотропные вещества, а те в свою очередь попытаются воспроизвести их в лабораторных условиях и оценить свойства соединений, чтобы впоследствии создавать тест-системы.

Основные исследования будут проходить в Центральной химико-токсикологической лаборатории Сеченовского университета.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке все чаще происходят случаи передозировки неизвестным наркотиком. Его описывают как "марихуану синтетического происхождения" или просто К2. Данные о пострадавших разнятся - в полиции говорят о 56 людях, в департаменте здравоохранения - о 84-х. Совершено уже 15 арестов.