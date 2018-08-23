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Путин наградил победителей турнира по самбо в Сочи

08:25
  • четверг
  • 23 августа 2018

Российские спортсмены в Сочи одержали безоговорочную победу в девятом международном турнире по профессиональному боевому самбо "Платформа С-70".Со счетом 8:4 наши самбисты выиграли у сборной мира. За ходом состязаний наблюдал Владимир Путин.

Международный турнир по профессиональному боевому самбо "Платформа С-70" проходит в Сочи в год 80-летия этого боевого искусства. Главной его темой стала роль тренеров и наставников. После окончания соревнований российский президент Владимир Путин поднялся на ринг и вручил пояс победителю главного боя Денису Гольцову, а затем обратился к спортсменам и зрителям, передает "ТВ Центр".

"Прежде всего, слова благодарности спортсменам, они еще раз порадовали нас своим искусством, мужеством. Они не просто настоящие спортсмены, этого недостаточно сказать, они настоящие мужчины. Я хочу особые слова благодарности сказать организаторам этого турнира. Девятый турнир подряд. Он стал действительно известным, узнаваемым в мире боевых искусств и уважаемым", - отметил глава государства.

Перед турниром Путин встретился с участниками благотворительного хоккейного матча "От чистого сердца". На лед вышли наши прославленные  спортсмены Павел Дацюк, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Александр Радулов и любители. Все собранные от матча денежные средства будут направлены в Тульскую детскую областную клиническую больницу.

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IX Международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70"
IX Международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70"
IX Международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70"
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