В Дамаске тысячи сирийцев отметили Курбан-байрам

В Дамаске тысячи верующих отметили главный исламский праздник Курбан-байрам. Торжества начались с молитв в мечетях, а затем переместились на улицы сирийской столицы. В эпицентре праздника оказались и городские рынки, где по традиции в Курбан-байрам раздают баранину и сладости беднякам. Особое внимание в дни праздника уделяют беженцам. В центрах по оказанию помощи они могут получить талоны на бесплатные продукты.

Конфеты и печенье — бесплатно для всех. В праздничные дни Курбан-байрама Ясин Хайдар просто открывает свою лавку и угощает всех прохожих. Такую традицию - говорит - завёл ещё его прадед. Сегодня сладости получают не только дети, но и взрослые - беженцы и семьи погибших сирийских солдат, передает "ТВ Центр".

Мясник Хамбери от коллеги по торговому ряду не отстаёт. Свежую баранину на праздничный стол следует разделить на несколько частей. "Одну часть хозяин барашка оставляет себе и своей семье, другую должен отдать своим бедным родственникам и соседям, третью — всем, кто попросит", - рассказал он.

Только в этом пригороде Дамаска сейчас проживают почти две с половиной тысячи беженцев. Именно об этих людях говорят продавцы на рынке. Здесь приютили тех, кто раньше жил в пунктах временного размещения.

"Мы делаем всё, чтобы облегчить долю этих людей. Они попали в чудовищную ситуацию, у многих нет работы. По возможности власти помогает им деньгами. Аптека по соседству выдаёт лекарства бесплатно", - отметил сотрудник центра по оказанию помощи беженцам Аднам Касим.

В Курбан-байрам мусульмане ходят в гости к родственникам. Но современные сирийские реалии таковы, что многие семьи сейчас разделены границами. Больше всего беженцев, по данным ООН, в Турции — почти 2 миллиона 700 тысяч человек. В дни праздника турецкие власти пошли навстречу и при содействии российского Центра по приёму, размещению и распределению беженцев помогли людям навестить своих родных в Сирии. Тем более что в арабской республике двойной праздник - не только религиозный. Кроме окончания хаджа сирийцы отмечают конец семилетней войны. Ведь на улицах теперь звучат не разрывы снарядов, а праздничная музыка.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.