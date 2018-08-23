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В Дамаске тысячи сирийцев отметили Курбан-байрам

08:43
  • четверг
  • 23 августа 2018

В Дамаске тысячи верующих отметили главный исламский праздник Курбан-байрам. Торжества начались с молитв в мечетях, а затем переместились на улицы сирийской столицы. В эпицентре праздника оказались и городские рынки, где по традиции в Курбан-байрам раздают баранину и сладости беднякам. Особое внимание в дни праздника уделяют беженцам. В центрах по оказанию помощи они могут получить талоны на бесплатные продукты.

Конфеты и печенье — бесплатно для всех. В праздничные дни Курбан-байрама Ясин Хайдар просто открывает свою лавку и угощает всех прохожих. Такую традицию - говорит - завёл ещё его прадед. Сегодня сладости получают не только дети, но и взрослые - беженцы и семьи погибших сирийских солдат, передает "ТВ Центр".
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Мясник Хамбери от коллеги по торговому ряду не отстаёт. Свежую баранину на праздничный стол следует разделить на несколько частей. "Одну часть хозяин барашка оставляет себе и своей семье, другую должен отдать своим бедным родственникам и соседям, третью — всем, кто попросит", - рассказал он.

Только в этом пригороде Дамаска сейчас проживают почти две с половиной тысячи беженцев. Именно об этих людях говорят продавцы на рынке. Здесь приютили тех, кто раньше жил в пунктах временного размещения.

"Мы делаем всё, чтобы облегчить долю этих людей. Они попали в чудовищную ситуацию, у многих нет работы. По возможности власти помогает им деньгами. Аптека по соседству выдаёт лекарства бесплатно", - отметил сотрудник центра по оказанию помощи беженцам Аднам Касим.

В Курбан-байрам мусульмане ходят в гости к родственникам. Но современные сирийские реалии таковы, что многие семьи сейчас разделены границами. Больше всего беженцев, по данным ООН, в Турции — почти 2 миллиона 700 тысяч человек. В дни праздника турецкие власти пошли навстречу и при содействии российского Центра по приёму, размещению и распределению беженцев помогли людям навестить своих родных в Сирии. Тем более что в арабской республике двойной праздник - не только религиозный. Кроме окончания хаджа сирийцы отмечают конец семилетней войны. Ведь на улицах теперь звучат не разрывы снарядов, а праздничная музыка.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.

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