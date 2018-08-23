Дональд Трамп назвал свой единственный проступок

Дональд Трамп считает, что единственный его проступок - это победа на выборах в 2016 году. Об этом президент США написал в Twitter. Ранее бывший адвокат главы Белого дома Майкл Коэн под присягой признал, что по указанию республиканца совершал финансовые преступления.
Президент США Дональд Трамп назвал победу на выборах в 2016 году своей единственной ошибкой, комментируя обвинения, касающиеся его предвыборной кампании.
"Единственное, что я сделал неправильно - это выиграл выборы, на которых ожидали победы жуликоватой Хиллари Клинтон и демократов. Проблема в том, что они забыли запустить кампанию в нескольких штатах!" - написал американский лидер в Twitter.
Ранее бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт был признан виновным в налоговом мошенничестве, нарушении банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках.
Кроме того, бывший адвокат республиканца Майкл Коэн пошел в суде на сделку со следствием, заявив о том, что Трамп в 2016 году поручил ему заплатить двум женщинам крупные суммы из средств предвыборной кампании за молчание об интимных связях.
Президент США утверждает, что он не был в курсе этих выплат. Несмотря на это, подобное использование средств в обход официального избирательного фонда является уголовным преступлением, которое может привести к импичменту.