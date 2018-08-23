Дональд Трамп назвал свой единственный проступок

Дональд Трамп считает, что единственный его проступок - это победа на выборах в 2016 году. Об этом президент США написал в Twitter. Ранее бывший адвокат главы Белого дома Майкл Коэн под присягой признал, что по указанию республиканца совершал финансовые преступления.

Президент США Дональд Трамп назвал победу на выборах в 2016 году своей единственной ошибкой, комментируя обвинения, касающиеся его предвыборной кампании.

"Единственное, что я сделал неправильно - это выиграл выборы, на которых ожидали победы жуликоватой Хиллари Клинтон и демократов. Проблема в том, что они забыли запустить кампанию в нескольких штатах!" - написал американский лидер в Twitter.

The only thing that I have done wrong is to win an election that was expected to be won by Crooked Hillary Clinton and the Democrats. The problem is, they forgot to campaign in numerous states! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2018

Ранее бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт был признан виновным в налоговом мошенничестве, нарушении банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках.

Кроме того, бывший адвокат республиканца Майкл Коэн пошел в суде на сделку со следствием, заявив о том, что Трамп в 2016 году поручил ему заплатить двум женщинам крупные суммы из средств предвыборной кампании за молчание об интимных связях.

Президент США утверждает, что он не был в курсе этих выплат. Несмотря на это, подобное использование средств в обход официального избирательного фонда​ является уголовным преступлением, которое может привести к импичменту.