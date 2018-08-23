ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В московском метро вновь появятся проездные жетоны

08:25
  • четверг
  • 23 августа 2018

Московский метрополитен выпустил коллекционные жетоны с функцией проездного билета "Тройка". Они будут разыгрываться в соцсетях.

Московский метрополитен выпустил жетоны с функцией проездного билета "Тройка", пишет ТАСС.

Коллекционные жетоны выпущены ограниченным тиражом и будут разыгрываться в социальных сетях московского транспорта.

"Визуально проездные стилизованы под жетоны московского метро, с помощью которых ранее оплачивали проезд", - рассказал собеседник агентства.

Жетон-проездной будет работать везде, где работает карта "Тройка", пополнить его можно в кассах метро или через мобильное приложение "Метро Москвы".

Московский метрополитен открылся в 1935 году. В разные годы для оплаты проезда в подземке принимались жетоны, монеты, картонные билеты с отрывным корешком. С 1999 года в кассах метро начали продавать картонные билеты.

Главное сегодня
Турникеты в метро
Турникеты в метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение