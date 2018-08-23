В московском метро вновь появятся проездные жетоны

Московский метрополитен выпустил коллекционные жетоны с функцией проездного билета "Тройка". Они будут разыгрываться в соцсетях.

Московский метрополитен выпустил жетоны с функцией проездного билета "Тройка", пишет ТАСС.

Коллекционные жетоны выпущены ограниченным тиражом и будут разыгрываться в социальных сетях московского транспорта.

"Визуально проездные стилизованы под жетоны московского метро, с помощью которых ранее оплачивали проезд", - рассказал собеседник агентства.

Жетон-проездной будет работать везде, где работает карта "Тройка", пополнить его можно в кассах метро или через мобильное приложение "Метро Москвы".

Московский метрополитен открылся в 1935 году. В разные годы для оплаты проезда в подземке принимались жетоны, монеты, картонные билеты с отрывным корешком. С 1999 года в кассах метро начали продавать картонные билеты.