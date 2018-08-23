Китай ввел ответные пошлины в 25% на американские товары

КНР официально ввела ответные пошлины в 25% на американский импорт общей стоимостью 16 миллиардов долларов. Ранее власти США опубликовали список из 279 наименований китайских товаров, которые начнут облагать пошлинами с 23 августа.

В Китае 23 августа в 12:01 по местному времени (7:01 по Москве) официально вступили в силу ответные пошлины в 25 процентов на американский импорт общей стоимостью 16 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее власти Соединенных Штатов опубликовали список китайских товаров, которые начнут облагать пошлинами с 23 августа. В него попали 279 наименований, на которые вводится сбор в 25 процентов. Тогда Китай выразил в связи с этим решительный протест и обвинил в Вашингтон в нарушении правил ВТО.

Вместе с тем 3 августа Госсовет КНР утвердил перечень из более чем пяти тысяч американских товаров, в отношении которых будут действовать повышенные сборы на сумму в 60 миллиардов долларов.

16 августа на заседании президентского кабинета Дональд Трамп заявил, что Китай не в состоянии предложить США приличную торговую сделку. Глава Белого дома при этом добавил, что переговоры продолжаются.